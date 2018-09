Real Madrid : Cristiano Ronaldo parti, Benzema n'attendait que ça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ce n’est que le début de saison, mais pour le moment, le Real Madrid se remet parfaitement du départ de Cristiano Ronaldo.

Aucune recrue majeure n’a signé, mais deux joueurs ont clairement élevé leur niveau de jeu : Karim Benzema et Gareth Bale. Et les chiffres ne mentent pas, en l’absence de la machine portugaise qui tournait à un but par match, le Français comme le Gallois connaissent la meilleure période de leur carrière. L’ancien lyonnais dépasse, sur certes cinq rencontres, la moyenne d’un but par match. Un rendement qui n’étonne pas Miguel Toribio, journaliste pour Radio Marca.

« Ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils ont du faire un pas en avant. Ils ont plus de responsabilités sans Cristiano. Avant, quand cela allait mal, on s’en remettait à CR7. Maintenant, ils ont le devant de l’affiche, et on dirait qu’ils n’attendaient que ça. Autrement, avoir Cristiano Ronaldo, la distribution des attaquants était figée. Maintenant, avec Asensio et les envies de chacun, cela bouge, cela évolue », a expliqué le suiveur du Real Madrid, persuadé que tout sera plus équilibré désormais que le quintuple Ballon d’Or est parti pour la Juventus. Attention toutefois au jugement hâtif, car même s’il ne manque pas au Real Madrid à l’heure actuelle, Cristiano Ronaldo avait pris pour habitude de porter son équipe sur ses épaules au printemps, lors des matchs à gros enjeux de la Ligue des Champions.