Real Madrid : Conte rechigne ! Deux nouvelles pistes à l'étude

Dans : Liga, Foot Europeen.

Trouver un entraineur en une semaine n’est pas chose aisée, même pour le Real Madrid.

Après avoir essuyé quelques refus (Pochettino, Löw, Allegri, Nagelsmann), le champion d’Europe en titre pensait bien avoir trouvé la bonne pioche avec Antonio Conte. Mais l’entraineur italien, droit dans ses bottes, ne se considère pas partant à Chelsea malgré la saison décevante, et attend que le club londonien lui signifie clairement son limogeage avant de discuter avec une autre formation. Cela pourrait prendre beaucoup de temps, et le Real Madrid n’aime pas ça.

Alors, selon AS, deux autres pistes sont désormais à l’étude. Elles mènent à des anciens de la maison. Il y a tout d’abord le nom de Guti, ancien coéquipier de Zidane et entraineur de la réserve du club. Mais surtout celui de Fernando Hierro, véritable légende du football madrilène, et ex-adjoint de Carlo Ancelotti, et notamment entraineur d’Oviedo en 2017. Un parcours modeste, qui contraste avec celui de joueur, puisqu’il a gagné trois Ligues des Champions. Suffisant pour prendre en mains le Real Madrid actuellement ?