Real Madrid : Benzema a un choix XXL à faire

Ce samedi, ESPN confirme que Karim Benzema vient de se voir offrir une prolongation de contrat par le Real Madrid. Mais l'attaquant français réfléchit encore avant de signer ce qui sera le dernier gros contrat de sa carrière.

Lié avec le Real Madrid jusqu’en 2021, Karim Benzema fait le bonheur des Merengue, et si l’équipe de France le boude, les dirigeants madrilènes font, eux, le forcing pour que KB9 continue sa route au Real. Un dossier qui est la priorité numéro 1 actuelle à Madrid, bien avant un possible intérêt pour Neymar. Ce samedi, ESPN confirme certaines rumeurs venues d’Espagne sur le fait que Florentino Perez a proposé à l’ancien lyonnais de prolonger jusqu’en 2023 au Real Madrid. En 2023, Karim Benzema aura 35 ans et forcément l’attaquant français sait bien que cette offre madrilène sera la dernière de sa brillante carrière. C’est pour cela que KB9 n’aurait pas répondu oui immédiatement à cette proposition transmise par le président de Madrid.

Cependant selon le média américain, même si Karim Benzema n’a pas dit oui, souhaitant être totalement certain d’avoir toujours autant d’importance dans le projet sportif du Real Madrid d’ici 2023, les choses devraient très rapidement se décanter. ESPN affirme que l’attaquant français n’a pas vraiment le souhait de partir dans un autre club dans les années qui viennent, se sentant très bien dans ce qui est l’un des plus grands clubs de la planète football. Considéré comme l’un des chouchous de Florentino Perez, et énormément apprécié par Zinedine Zidane, Karim Benzema n’a pas vraiment d’intérêt à partir, sauf si on le pousse vers la sortie.