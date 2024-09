Real Madrid ‍: Ancelotti va virer l’un de ses attaquants ‍!

Dans : Liga.

L'entraineur du Real Madrid a fait une grande annonce, sa ligne d'attaque va bientôt changer et un joueur de choix va forcément en être victime.

Parfois connu pour ses difficultés à se mettre en route, le Real Madrid répond aux attentes sans forcément faire le spectacle. Deuxième de Liga derrière le FC Barcelone avec tout de même déjà quatre points de retard, le club merengue a retrouvé ses bonnes habitudes en Ligue des Champions avec une victoire face à Stuttgart. Pour le moment, Carlo Ancelotti n’a pas bougé son 11 de départ sur les postes offensifs, faisant confiance au carré magique composé de Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. De quoi laisser des miettes aux concurrents de ces quatre joueurs. Cela n’empêche pas Endrick de se mettre en évidence, à l’image de son but contre les Allemands en fin de rencontre, pour sceller la victoire de son équipe. Alors qu’il aurait pu servir deux de ses coéquipiers, le Brésilien y est allé solo avec réussite. A seulement 18 ans, l’ancien de Palmeiras prend confiance et va en être récompensé.

Qui sera la victime d'Endrick ?

C’est Carlo Ancelotti qui a annoncé que celui qui vient de se marier avec une mannequin brésilienne de 20 ans, allait prochainement avoir les honneurs de débuter un match. « Il va débuter dans le 11 de départ dans l’un des prochains matchs, et je peux vous dire qu’à l’avenir, il va être un titulaire dans des matchs de plus en plus nombreux. C’est un gars très humble, qui ne parle pas beaucoup mais qui travaille dur », a livré l’entraineur italien de la Maison Blanche. Des compliments et une annonce qui ont en tout cas fait plaisir aux socios madrilènes pour qui leur club ne s’est pas trompé en mettant 35 millions d’euros, pouvant se transformer en 60 millions d’euros, pour faire venir le Brésilien. Il reste à savoir qui sera la victime d’Endrick, car Carlo Ancelotti a beau aimé faire plaisir à tout le monde, il ne pourra pas aligner cinq attaquants à chaque match.