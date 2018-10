Real : Lopetegui viré lundi, Antonio Conte arrive !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Suite à l'humiliation reçue par le Real Madrid sur la pelouse du FC Barcelone ce dimanche après-midi (1-5), Julen Lopetegui a refusé de jeter l'éponge, alors que son avenir chez les Merengue semble scellé dans le mauvais sens du terme.

« Je n’ai aucun reproche à formuler aux joueurs. Ils ont tout donné. Je pense au groupe, on est tous très triste. J’aimerais voir ce qui se passera en avril/mai. Je dois assumer et tenter d’améliorer ce groupe en lui remontant le moral et lui montrant que tout est encore possible. Cette série prendra fin, tôt ou tard. J’ai des forces. Nous sommes en octobre, c’est très dur, mais je continue de croire qu’on peut renverser la tendance. Le groupe va progresser, différentes circonstances expliquent qu’il a été difficile d’arriver à notre meilleur niveau jusqu’ici. Je n’ai pas de doute sur ma capacité à mener ce groupe. Mon avenir ? Ce n’est pas moi qui prends les décisions. Ce n’est pas de ma responsabilité. Je suis l’entraîneur de l’équipe, la responsabilité sportive repose sur moi. Après, on perd ensemble, on gagne ensemble. Nous ne sommes qu’en octobre. Si la tristesse prédomine aujourd’hui, je suis persuadé qu’on peut encore gagner des titres en fin de saison. Il faut se relever et y croire », a avoué, en conférence de presse, l'entraîneur espagnol, qui ne devrait toutefois pas se relever de cette crise, vu que la Maison Blanche a perdu quatre de ses cinq derniers matchs.

Selon Marca, Lopetegui a même assurément vécu son dernier match sur le banc du Real au Camp Nou puisque son limogeage est prévu pour lundi. Pour sa succession, Florentino Perez avait plusieurs candidats en tête, dont Santiago Solari et Roberto Martinez, mais c'est Antonio Conte qui serait l'heureux élu, sachant que l'ancien coach de Chelsea est attendu à Madrid en début de semaine prochaine.