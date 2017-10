Real : Le réveil de Cristiano Ronaldo va forcément être brutal

Dans : Liga, Foot Europeen.

Arriver au mois d’octobre et voir que Cristiano Ronaldo n’a toujours pas marqué en Liga, voilà qui est pour le moins inhabituel au Real Madrid.

Pas de quoi contrarier la superstar portugaise, qui continue d’enchainer les buts en Ligue des Champions, ou avec sa sélection. Mais avec un phénomène tel que le champion d’Europe en titre, les chiffres ne peuvent pas mentir et il est dit que CR7 va mettre fin à cette disette très rapidement. Tout simplement parce que le mois d’octobre est son mois préféré de la saison, et que le calendrier se prête à un réveil du fameux numéro 7.

En effet, Cristiano Ronaldo a joué 27 fois au mois d’octobre, en trouvant pendant cette période 36 fois le chemin des filets. Et dans les prochaines semaines, un Real Madrid en manque de points en Liga n’affrontera pas de ténors, c’est le moins que l’on puisse dire, puisqu’il trouvera sur sa route Getafe, Gérone et Eibar, sans compter le match de Coupe du Roi contre la modeste formation de Fuenlabrada. De quoi probablement ouvrir le compteur, même s’il est bon de rappeler qu’avoir CR7 dans son effectif, c’est non seulement s’assurer d’une moyenne d’un but par match à chaque saison, mais aussi et surtout de buts décisifs qui valent très cher, comme la saison passée dans le titre conservé en Ligue des Champions. Et ça, ça vaut double.