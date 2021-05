Real : Hazard veut revenir à Chelsea, l’info choc du mercato !

Dans : Liga.

Encore une fois plombé par les blessures, Eden Hazard n’a disputé que 14 matchs de Liga avec le Real Madrid cette saison.

Le bilan de l’international belge depuis sa signature au Real Madrid il y a deux ans est un énorme fiasco avec 43 matchs disputés pour seulement cinq buts en l’espace de 24 mois. De toute évidence, le transfert d’Eden Hazard en provenance de Chelsea pour plus de 100 ME n’est pas rentable pour le Real Madrid, qui ne retiendra pas son international belge en cas de proposition intéressante lors du prochain mercato. Cette volonté de passer à autre chose est également perceptible chez l’ancien Lillois. Et pour preuve, El Chiringuito annonce à la surprise générale qu’Eden Hazard est ouvert à un départ estival et que le Belge serait très intéressé par la perspective de revenir à Chelsea, où il a brillé avec 352 matchs au compteur et 110 buts entre 2012 et 2019.

Quatrièmes de la Premier League et finalistes de la Ligue des Champions, les Blues disputeront de nouveau la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Une qualification cruciale économiquement, qui pourrait permettre à Chelsea de réaliser une folie avec un éventuel come-back d’Eden Hazard, lequel était parti à un an de la fin de son contrat il y a deux ans. Il est en tout cas certain que le Real Madrid n’attend qu’une chose : le départ d’Eden Hazard. En fin de semaine dernière, le journal AS s’était amusé à calculer la rentabilité du transfert du champion de France 2011 chez les Merengue. Le média espagnol dévoilait notamment que chaque but inscrit par Eden Hazard coûtait près de 19 ME au Real Madrid, son total de buts inscrits étant famélique depuis sa signature dans la capitale espagnole en juillet 2019. Un chiffre qui effraierait les comptables de n’importe quel club…