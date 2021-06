Mercato : Cristiano Ronaldo refuse le PSG

Dans : PSG.

Cristiano Ronaldo a fait son choix pour cet été. S’il quitte la Juventus Turin, ce sera pour revenir à Manchester United. Le PSG n’est qu’un plan B.

En difficulté cette saison à la Juventus, où il n’a réussi qu’à remporter la Coupe d’Italie, Cristiano Ronaldo ne sera pas retenu, quoi qu’en dise les dirigeants turinois, qui refusent publiquement de reconnaitre cet échec sportif. Car si sur le plan financier, CR7 a fait décoller la Vieille Dame et son marketing, la victoire tant attendue en Ligue des Champions n’est pas venue. Pire, les tifosis en viennent à sérieusement se demander si la Juve n’était pas plus compétitive sans Cristiano Ronaldo, qui marque toujours autant de buts, mais cristallise le jeu collectif. A un an de la fin de son contrat, le Portugais envisage donc un départ pour rejoindre un club capable de lui apporter une nouvelle C1.

Le PSG est souvent cité, mais il n’apparait que comme un plan B de Nasser Al-Khelaïfi si jamais Kylian Mbappé venait à quitter la capitale française. Cela tombe bien, malgré les efforts de Jorge Mendes pour le placer au Paris SG, c’est aussi l’état d’esprit de Cristiano Ronaldo. Ce dernier rêve plutôt d’un retour à Manchester United, affirme le Corriere dello Sport. Le journal italien affirme que CR7 pousse fort pour un retour chez les Red Devils, où il s’est révélé à l’Europe entière avant de tout dominer avec le Real Madrid. Seul obstacle, mais de taille, à ce retour : le quintuple Ballon d’Or devra accepter de baisser son salaire s’il veut revenir dans le Théâtre des Rêves. Le montant de son transfert ne serait toutefois pas problématique, Paul Pogba pouvant être utilisé comme monnaie d’échange pour avoir CR7 à un prix très modeste. Le Français y serait d’ailleurs lui aussi favorable. Un deal évident pour relancer les deux stars mondiales. Et tout ça sans le PSG.