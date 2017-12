Real : Cristiano Ronaldo élu champion du monde de l'entrainement

Dans : Liga.

Auteur d’un début de saison particulièrement poussif en championnat (2 buts en 10 matchs de Liga), Cristiano Ronaldo reste un incroyable compétiteur.

La preuve, il reste redoutable dès lors que le Real Madrid joue en Ligue des Champions, l’international portugais ayant déjà inscrit 8 buts sur la scène européenne depuis le début de la saison. Cette réussite, CR7 ne la doit évidemment pas au hasard. Mais à un travail acharné à l’entraînement. Partenaire de Cristiano Ronaldo depuis plus de six ans, Raphaël Varane a confirmé que même à l’entraînement, l’ancien joueur de Manchester United n’était pas là pour rigoler.

« Je trouve qu’il a changé son jeu, il cherche de plus en plus à être très efficace. Il veut tellement gagner. Entre nous, on a une statistique dans le vestiaire : CR7 a quasiment gagné tous les matches d’entraînement depuis qu’il est ici ! Ça en dit long sur son envie et son implication à tout moment » a lancé le vice-capitaine des Bleus dans une interview accordée à France Football en marge du Ballon d’Or avant de parler de la vie de Cristiano Ronaldo en dehors du rectangle vert. « Sinon, il est plutôt cool dans la vie, assez chambreur, très professionnel et il veut être au top dans tout ce qu’il fait ». Le professionnalisme de CR7 étant poussé à l’extrême, il ne doit pas être si cool que ça souvent, finalement…