Real : Cristiano Ronaldo dévoile le responsable n°1 de son départ !

Annoncé sur le départ plusieurs années de suite, Cristiano Ronaldo a (enfin) quitté le Real Madrid cet été au mercato pour la Juventus Turin.

Un transfert qui a tout de même surpris certains observateurs, qui n’ont pas compris le choix de CR7 de quitter un club qui venait de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Interrogé par France Football, le Portugais a dévoilé les dessous de son départ, pointant clairement du doigt le président madrilène Florentino Pérez.

« Je sentais à l’intérieur du club, surtout de la part du président (Florentino Pérez), qu’on ne me considérait plus comme au début. Les quatre ou cinq premières années, j’avais la sensation d’être Cristiano Ronaldo. Moins après. Le président me regardait avec des yeux qui ne voulaient plus dire la même chose, comme si je n’étais plus indispensable, si vous voyez ce que je veux dire. C’est ça qui m’a fait réfléchir à la possibilité de partir. Parfois, je regardais les infos, où on disait que je demandais à partir. Il y avait un peu de ça, mais la vérité est que j’avais l’impression que le président ne me retiendrait pas. Il ne m’a jamais regardé que comme une relation d’affaire. Je le sais. Ce qu’il me disait ne venait pas du cœur » a confié un Cristiano Ronaldo à l’ego surdimensionné, qui a bel et bien besoin d’être au cœur de toutes les attentions pour donner la pleine mesure de son talent.