Nouvelles accusations contre Mbappé, l’acharnement continue

Par Eric Bethsy

Ciblé par une plainte pour viol selon la presse suédoise, Kylian Mbappé se sent victime d’un complot visant à ternir son image. L’attaquant du Real Madrid ne devrait pas changer d’avis après les nouvelles accusations dont il fait l’objet. L’Equipe a en effet enquêté sur le coût et l’impact environnemental de ses voyages.

Cette fois, Kylian Mbappé et son entourage ne pourront pas accuser le Paris Saint-Germain. Le Français fait l’objet d’un drôle d’article sur le site de L’Equipe qui tenterait presque d’élargir la polémique. Sans nouvelles de la justice et ni de la presse suédoises, nos confrères ne lâchent pas l’attaquant du Real Madrid et abordent son cas sous un autre angle. Le quotidien sportif a en effet enquêté sur les voyages du Merengue pendant ses récents jours de repos.

Le temps que Kylian Mbappé a passé entre Madrid, Stockholm et la Corse a un coût : 100 000 euros, selon nos calculs. En plus de 25 tonnes de CO2 émis par les déplacements de son jet privé. https://t.co/dCeYyjarKK pic.twitter.com/JkuyeR4MKW — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 18, 2024

Forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, le capitaine des Bleus, accompagné par les personnes chargées de le surveiller, en a profité pour quitter Madrid le mercredi 9 octobre en direction de Stockholm, où il a atterri à 18h51. Son Embraer Legacy 550, un avion d’une capacité de huit places, a ensuite rejoint la Corse le vendredi 11 octobre. Avant de passer par le Bourget le dimanche 13 octobre pour finalement revenir dans la capitale espagnole le lendemain à 16h22. L’enquête est précise, à tel point que la source connaît le temps passé par Kylian Mbappé dans les airs.

L'empreinte carbone de Mbappé

On apprend que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain était à bord de l’avion privé pendant une quinzaine d’heures. Résultat, le coût de ses voyages atteindrait les 100 000 euros, selon les estimations d’un pilote contacté par L’Equipe. Mais ce n’est pas tout. Histoire de toucher les personnes sensibles à l'impact environnemental, le site a été jusqu’à calculer l’empreinte carbone de Kylian Mbappé, dont les 6 600 kilomètres parcourus ont émis 25 tonnes de CO2, alors qu’un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. Pas sûr que ces accusations enfoncent le joueur visé par une plainte pour viol d’après certains médias suédois.