Real : Benzema, Varane, Modric… C’est tendu chez les Merengue !

Dans : Liga, Ligue des Champions.

Comme son rival du FC Barcelone, le Real Madrid traverse également une mauvaise période. Une tendance confirmée en Ligue des Champions.

Ce mardi, les Merengue ont été battus sur le terrain du CSKA Moscou (1-0) sans trouver le chemin des filets. La précision n’est pas anecdotique puisque les hommes de Julen Lopetegui n’ont pas marqué un seul but en trois matchs. Et le secteur offensif n’est pas le seul pointé du doigt. En défense, la mauvaise passe en retrait de Toni Kroos et le duel perdu par Raphaël Varane ont permis à Nikola Vlasic d’ouvrir le score dès la 2e minute.

Une action peut-être à l'origine d'une petite altercation à la mi-temps du match. Capitaine en Russie, l'attaquant Karim Benzema a semblé très agacé lors d’une discussion avec le défenseur central français. Preuve que le vestiaire ne respire pas la sérénité du côté madrilène. En effet, Luka Modric a reconnu que l’ambiance au sein du groupe n’était pas très joyeuse ces derniers temps.

Modric calme les Madrilènes

« On est en colère. On ne s'attendait pas à perdre des points ici, l'ambiance dans le vestiaire n'est pas la meilleure actuellement, a confié le milieu croate. On doit relever la tête. Lors des trois derniers matchs, surtout à Séville (3-0) et ici à Moscou, on n'a pas joué à notre niveau. Contre l'Atlético (0-0), on a mieux joué en seconde période. C'est inquiétant quand tu ne marques pas, mais on trouvera des solutions pour sortir de cette situation. Il faut retrouver un bon état d'esprit, être ensemble et positif. » Une victoire à Alavés samedi (18h30) en Liga et tout pourrait rentrer dans l’ordre.