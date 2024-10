Real ‍: Bellingham furieux contre Vinicius, Ancelotti applaudit

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Samedi, le Real Madrid a du s'employer pour se sortir du piège tendu par le Celta Vigo. Auteur du but victorieux, Vinicius Jr s'est aussi distingué en mettant en colère Bellingham avec une action jouée trop individuellement. Un épisode relativisé par Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid ne manque pas de joueurs talentueux cette saison mais il ne sait pas encore si cela lui sera profitable. Avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Vinicius Jr, Carlo Ancelotti a du pain sur la planche pour gérer les égos. S'il réussit, le Real Madrid sera quasi imbattable en Europe. Mais, s'il échoue, on aura une équipe galactique bancale comme ce fut le cas parfois dans les années 2000. Le déplacement du Real au Celta Vigo samedi soir a montré à Carlo Ancelotti que son attention sur le sujet des égos devra être permanente.

Bellingham furieux, Ancelotti calme le jeu

En effet, Jude Bellingham s'en est pris à Vinicius Jr sur la pelouse galicienne. Dans un match accroché, le Real Madrid menait 1-0 quand le Brésilien a tenté sa chance au but au lieu de passer la balle à l'Anglais, mieux placé que lui dans la surface adverse. Son tir s'est envolé dans les nuages, ce qui a eu le don d'agacer sensiblement Bellingham. Le milieu anglais a fait de grands gestes pour exprimer sa colère et sa frustration. De quoi faire la une de tous les médias sportifs espagnols.

Une situation de crise ? Pas vraiment pour Carlo Ancelotti. En conférence de presse, l'Italien a analysé la scène avec humour et s'est voulu tout de suite rassurant sur la relation entre ses deux cadres. « Je n'ai pas vu l’action dont vous me parlez. Mais si c'est arrivé, c'est que Bellingham a des couilles, du caractère et je pense que c'est bien. Honnêtement, je n'ai pas remarqué la scène, je vais la regarder. Mais s'il a réagi... ne vous inquiétez pas, après le match, ils parlaient et riaient. Ils n'ont aucun problème », a t-il affirmé aux journalistes. Ce calme de Carlo Ancelotti, c'est sans doute son secret pour manager ses troupes depuis des années dans ses clubs. Cependant, sa réaction sera t-elle la même lors d'un match décisif en Ligue des champions ?