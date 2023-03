PSG : Messi ne reviendra pas au Barça, merci Javier Tebas

Dans : Liga.

Forcément en quête de nouveaux renforts lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone va avoir un mal fou à faire venir de nouveaux joueurs, et notamment Lionel Messi, en raison de ses énormes problèmes financiers.

Suite à une saison pour l’instant mitigée, avec du bon et du moins bon entre la place de leader en Liga devant le Real Madrid et les tristes éliminations en Coupes d’Europe, le Barça aurait pu vouloir faire quelques ajustements dans son effectif en vue de l’exercice 2023-2024. Mais selon toute vraisemblance, cela ne sera pas vraiment possible, vu que selon Javier Tebas, la Liga va priver le Barça de recrutement l’été prochain.

« Le président Laporta sera en colère, il va m'appeler… »

Javier Tebas:



"Le Barça n'a pas pu recruter de joueurs cet hiver, nous ne les avons pas laissés faire. L'été prochain, ce sera pareil, ils ne pourront pas recruter de joueurs."



« Il sera pratiquement impossible pour le Barça de recruter un joueur l’été prochain. Le président Laporta sera en colère, il va m'appeler… Mais beaucoup de choses devront changer car, sinon, l'institution sera en difficulté. Nous n'avons pas laissé Barcelone signer des joueurs cet hiver, et l'été prochain, ce sera pareil. Le club a utilisé des leviers l'été dernier pour 5% de son chiffre d'affaires. Mais dans d'autres clubs, cela pourrait être un problème. Nous avons agi et nous nous sommes autorégulés rapidement. Personne ne peut faire des leviers qui représentent 5 % du chiffre d'affaires. La pire chose que le contrôle économique puisse avoir dans une institution, c'est qu'il ne soit pas rempli. Si avec Barcelone, qui est un club très important pour la Ligue, nous fermions les yeux sur la question économique, nous ne rendrions pas service à la compétition elle-même. Je veux une compétition plus équilibrée, je ne veux pas que le Real Madrid puisse acheter n'importe quel joueur avec une facilité extraordinaire. Les règles d'il y a 10 ans ne sont plus valables maintenant », a balancé le président de la Ligue espagnole dans la presse locale.

Pas de retour à Barcelone pour Messi

Une déclaration qui ne va pas du tout plaire à Xavi, qui se voyait déjà recruter de grands joueurs pour la saison prochaine. Le retour de Leo Messi, actuellement en fin de contrat au PSG, étant même évoqué du côté du Camp Nou. Mais après avoir utilisé tous les leviers économiques possibles l’an dernier, avec la vente d’actifs propres comme une partie de ses droits TV, le FCB ne jouira plus d’une totale liberté lors du prochain marché des transferts. Sauf en cas de cure financière impressionnante d’ici là…