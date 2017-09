PSG : Mbappé, pour quoi faire ? Le Real en a déjà un estime Pérez

Dans : Liga, PSG, Mercato.

Longtemps annoncée du côté du Real Madrid, la recrue estivale du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (18 ans) aurait pu devenir un Merengue.

Fan du club madrilène et de Cristiano Ronaldo pendant son adolescence, l’ancien Monégasque avait ouvert la porte au champion d’Espagne, qui n’a pas souhaité en profiter. Les raisons ? Pour commencer, les exigences financières de l’AS Monaco ont sûrement refroidi Florentino Pérez. Mais surtout, le président du Real, en accord avec son entraîneur Zinédine Zidane, a refusé de perturber l’équilibre de son groupe où le jeune Marco Asensio (21 ans) s’affirme de plus en plus.

« Nous avons une très bonne équipe. Kylian Mbappé vient de Paris et le Paris Saint-Germain a fait une offre à son père. Je ne sais pas si sa venue nous aurait profité ou si elle nous aurait porté préjudice. Nous n’allions pas recruter Mbappé pour nous passer de Marco Asensio », a expliqué le dirigeant madrilène lors d’une rencontre avec les socios du club. Compte tenu du début de saison de l’ailier espagnol, Pérez n’a pas forcément eu tort.