Piqué rapporte 21 millions d'euros à Shakira, merci monsieur !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

L'été dernier, Gerard Piqué a vu sa relation avec la chanteuse Shakira se terminer après 12 années. Une rupture sous fond d'infidélité de la part de l'ancien défenseur du Barça. Depuis, la Colombienne a exprimé sa rancœur en chanson et cela rapporte.

Pour Gerard Piqué, 2022 a ressemblé à la fin de l'époque dorée. Il a dit adieu au FC Barcelone, mettant fin à sa carrière de footballeur dans la foulée. Côté sentimental, le couple qu'il formait avec Shakira s'est déchiré dans le courant de l'été. Le défenseur et la célèbre chanteuse colombienne étaient ensemble depuis 12 années, ayant eu deux enfants durant cette période. Ce couple glamour a connu une belle idylle mais la fin de l'histoire d'amour laisse à désirer. Le joueur se serait rendu coupable d'infidélité, provoquant une séparation inévitable et une rancœur manifeste chez son ex.

Les chansons anti-Piqué rapportent 21 ME à Shakira

Shakira est très en colère et elle a décidé d'utiliser son métier pour le montrer. En effet, elle a sorti plusieurs chansons depuis la séparation qui viennent attaquer Gerard Piqué. C'est le cas avec Monotonia, BZRP Music Sessions #53 ou encore Te Felicito. Elle chante sur des paroles telles que « Ce qu'on a vécu, je l'ai oublié et c'est ça qui t'a offensé », « J'étais trop grande pour toi, tu as maintenant une comme toi [...] tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio ».

@bizarrap! 100M en @youtube ya? Me dicen que es la canción en español más rápida en lograr eso? Necesito que alguien me pellizque a ver si es cierto. pic.twitter.com/ZT6xc3XOUN — Shakira (@shakira) January 15, 2023

Un travail qui lui permet d'évacuer sa frustration mais aussi de gagner beaucoup d'argent. Selon les calculs de la plateforme Activos, ces chansons ont rapporté 21 millions d'euros de revenus à Shakira. Sur Youtube et Spotify, les trois tubes dépassent tous les 200 millions de vues. Après l'échec de sa coupe Davis en tennis, Gerard Piqué pourra se dire qu'il est enfin au centre d'un projet qui rapporte de l'argent même si c'est à son détriment.