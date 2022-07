Pas de canicule, Tchouaméni refroidi par le Real

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid annonçait il y a peu l'arrivée d'Aurélien Tchouameni en provenance de l'AS Monaco. Un renfort de taille pour le milieu de terrain de Carlo Ancelotti.

Tout juste auréolé d'un titre en Liga et en Ligue des champions, le Real Madrid se prépare doucement mais sûrement à l'entame de sa nouvelle saison. Les Merengue auront encore une fois l'objectif de gagner toutes les compétitions possibles. Pour cela, la direction castillane s'est donnée les moyens de ses ambitions sur le marché des transferts. Parmi les nouveaux arrivants, on peut citer Aurélien Tchouameni. L'international français a quitté l'AS Monaco contre un chèque de 80 millions d'euros plus 20 de bonus. Un grand bond en avant dans la jeune carrière de Tchouameni, qui va devoir batailler pour se faire une place la saison prochaine dans l'entrejeu du Real Madrid. Ce n'est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire...

Tchouameni sait à quoi s'en tenir au Real Madrid

Présent en conférence de presse, l'entraineur italien a bien tenu à rappeler qu'aucune place n'était garantie d'avance au Real Madrid, même pour un joueur du calibre de Tchouameni. « La concurrence pour des places dans l'équipe est la clé de notre succès et pour maintenir un niveau élevé de motivation au sein du groupe. Tchouameni et Rüdiger vont apporter de la qualité à l'équipe parce qu'ils sont les meilleurs joueurs à leur poste qui étaient disponibles sur le marché. Rüdiger est un grand défenseur central, qui peut jouer dans différentes positions. Et Tchouameni, c'est pareil. Il est très jeune et il a le temps de se développer. Il a un grand futur devant lui. Il est aussi un joueur clé pour la France. Donc on fera tout pour l'aider à s'adapter à notre équipe, et nous nous adapterons aux qualités de nos nouveaux joueurs », a notamment indiqué Carlo Ancelotti, qui sait que rejoindre un club comme le Real Madrid n'est pas toujours facile à digérer. Il faudra certainement du temps à Aurélien Tchouameni, à l'instar d'Eduardo Camavinga, pour s'adapter à une nouvelle culture et à la pression du Real Madrid. Au milieu de terrain, il sera en concurrence avec des joueurs de grand talent tels que Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde ou encore Camavinga.