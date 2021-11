Ousmane Dembélé encore blessé, sa carrière part en vrille

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

Entré en jeu mardi en Ligue des champions après plus de quatre mois d’absence, Ousmane Dembélé s’est de nouveau blessé, a annoncé le FC Barcelone. Eric Di Meco a exprimé son inquiétude pour la suite de la carrière du Français.

Ousmane Dembélé et les blessures, épisode 13. Depuis son transfert au Barça en provenance du Borussia Dortmund en 2017 pour 135 ME, le champion du monde 2018 s’est blessé déjà 13 fois. La dernière date de ce jeudi, alors qu’il a fait son retour à la compétition mardi contre le Dynamo Kiev, après plus de quatre mois d’absence suite à une opération du genou droit. Ousmane Dembélé n’avait plus rejoué depuis Hongrie France à l’Euro, le 19 juin. Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi que son joueur avait rechuté. Il sera indisponible au moins jusqu’à la fin de la prochaine trêve international, mais cette fois à cause d’une élongation à la cuisse. 30 petites minutes et puis s’en va, déjà, pour l’ancien joueur du Stade Rennais. Eric Di Meco a tiré la sonnette d’alarme au moment d’aborder le cas Ousmane Dembélé lors du Super Moscato Show sur RMC.

🗣 Di Meco à propos de la rechute d'Ousmane Dembélé : "Là ça va commencer à poser sérieusement problème pour la suite de sa carrière. Quand tu es identifié comme fragile comme ça, ça devient compliqué." #rmclive pic.twitter.com/J4u1gvI8ul — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 4, 2021

« Ça va commencer à poser sérieusement problème pour la suite de sa carrière »

« Là ça va commencer à poser sérieusement problème pour la suite de sa carrière. Quand tu es identifié comme fragile comme ça, ça devient compliqué. C’est dur derrière pour que les mecs investissent sur toi (…) Au départ, dans l’esprit de Didier Deschamps, il est devant Martial, Coman. Dans ce dispositif où on cherchait un joueur à gauche, le pendant de Mbappé, quand il y avait Giroud et Griezmann derrière, Matuidi a dû occuper ce poste. Mais celui qui était prédestiné, c’était Ousmane Dembélé », a prévenu Eric Di Meco. Pour rappel, l’ailier barcelonais, en fin de contrat en juin 2022, n’a toujours pas prolongé. Il ne pousse pas vraiment ses dirigeants à lui faire une belle proposition.