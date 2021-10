Dembélé à Newcastle, une opération gratuite à 90 millions d'euros

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Dans la dernière année de son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a été contacté par Newcastle. L'attaquant français réclame une montagne d'or.

Arrivé au FC Barcelone en provenance du Borussia Dortmund le 25 août 2017 moyennant un coût total de135 millions d’euros, où il devait faire oublier le départ de Neymar au PSG, Ousmane Dembélé n’a pas du tout rempli cette mission, même si tout n’est pas à jeter dans le parcours de l’attaquant français au Barça. Mais alors que son contrat avec le club catalan est entré dans ses derniers mois, l’avenir du joueur formé au Stade Rennais est encore assez incertain, Joan Laporta n’ayant pas les moyens de proposer à l’international tricolore une prolongation avec un salaire colossal. Même si le successeur de Josep Maria Bartomeu à la direction du FC Barcelone apprécié énormément Dembélé, la réalité la plus évidente est que ce dernier va partir libre en fin de saison, toutes les offres des Blaugranas ayant été pour l’instant fermement repoussées. Et la situation d’Ousmana Dembélé n’a pas échappé à plusieurs clubs, dont un nouveau riche, Newcastle.

90 millions d'euros pour Dembélé à Newcastle

Même si les Magpies ne connaissent pas encore le nom du successeur de Steve Bruce, viré ce mercredi, les propriétaires saoudiens veulent se renforcer au prochain mercato afin de monter en puissance et assumer leurs ambitions en Premier League. Et selon FootMercato, Ousmane Dembélé pourrait bien devenir l’une des têtes de gondole de Newcastle, l’attaquant français négociant déjà avec les nouveaux dirigeants du club anglais. Le média spécialise précise même que le joueur de 24 ans a des exigences financières très élevées, à savoir un salaire annuel de 15 millions d’euros pour cinq ans de contrat, plus une prime à la signature à hauteur de 15 millions d’euros aussi. Globalement pour la période 2022-2027, Ousmane Dembélé pourrait toucher un total de 90 millions d’euros du côté de Newcastle.