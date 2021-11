Ousmane Dembélé déçu par le Barça, il fait ses valises

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Barcelone à la fin de la saison, Ousmane Dembélé a refusé la dernière offre de prolongation du club blaugrana.

Après le match nul du Barça contre le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions, Xavi avait évoqué la situation contractuelle d’Ousmane Dembélé. « J’ai discuté avec lui. Je ne vais pas vous dire ce que l'on s'est dit, mais je lui ai parlé. Il est très heureux ici. Il faut lui parler, faire en sorte qu'il se sente à l'aise et heureux. On verra s'il peut prolonger. Pour moi, c’est une pièce fondamentale » avait expliqué le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Visiblement, l’ex-capitaine de la Roja va devoir se montrer plus persuasif car il n’est pas encore parvenu à convaincre Ousmane Dembélé. Et pour cause, le Mundo Deportivo annonce que l’attaquant français de 24 ans n’a pas été satisfait par le montant du salaire proposé par le FC Barcelone et qu’il a par conséquent pris la décision de refuser l’offre de prolongation du club catalan.

Dembélé refuse de prolonger à Barcelone

La situation n’est pas figée et il est possible que Barcelone revienne à la charge avec une offre supérieure dans les semaines à venir. Mais en attendant, les courtisans d’Ousmane Dembélé tentent logiquement le coup à fond afin de s’immiscer dans la brèche. C’est notamment le cas de Newcastle, racheté par le fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite et qui rêve d’un premier très gros coup sur le marché des transferts avec un joueur du calibre d’Ousmane Dembélé, malgré le risque important que comporte le recrutement du Français, très souvent blessé. Le média catalan croit par ailleurs savoir que le FC Barcelone, qui a perdu Sergio Agüero pour raisons médicales et qui pourrait donc voir Ousmane Dembélé faire ses valises à la fin de la saison, vise du très lourd en attaque dans l’optique de la saison prochaine. En effet, Timo Werner (Chelsea) et Edinson Cavani (Manchester United) font partie des pistes étudiées par Joan Laporta et par la direction sportive du FC Barcelone. Reste à voir avec quel argent le club blaugrana pourrait bien se payer de tels joueurs au vu de la situation économique désastreuse de l’actuel septième de Liga.