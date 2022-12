Officiel : L’Espagne vire Luis Enrique

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le sélectionneur espagnol n’aura pas résisté à l’élimination douloureuse face au Maroc aux tirs au but en 1/8e de finale du Mondial (0-0, 0-3 Tab) puisqu’il a été libéré ce jeudi midi, d'un commun accord selon le communiqué. La fédération espagnole a remercié Luis Enrique pour les services rendus et lui a souhaité bonne chance pour la suite. L’entraineur passé par le FC Barcelone était arrivé en 2018, a largement renouvelé la Roja et a atteint les demi-finales de l’Euro 2020. Le nom de son successeur est encore en discussions.