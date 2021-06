Officiel : Koeman reste au Barça

Dans : Liga.

Après plusieurs rendez-vous et une grosse incertitude, Ronald Koeman a été confirmé dans ses fonctions d’entraineur principal du FC Barcelone.

Malgré la saison très décevante en Liga et en Ligue des Champions, l’entraineur néerlandais continue l’aventure et sera donc l’entraineur des Blaugrana au moins pour la saison prochaine, en attendant de savoir si une prolongation de contrat est évoquée.

« Nous annonçons qu'après la période de réflexion nous allons donner de la continuité à Ronald Koeman », a fait savoir le président du club catalan, Joan Laporta. Peu avant, c’est Jordi Cruyff, le fils de Johan, qui avait été annoncé de retour dans l’équipe technique, pour un poste de superviseur et aussi comme une garantie du projet estampillé par la légende néerlandaise, et donc Laporta se sent très proche.