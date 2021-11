Officiel : Daniel Alves, la première recrue du Barça de Xavi !

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Annoncé comme fait au cours des dernières heures, le retour de Daniel Alves au sein du FC Barcelone est désormais officiel.

Il y a un mois, Daniel Alves faisait un appel du pied à son ancien club catalan : « Si le Barça pense avoir besoin de moi, ils n'ont qu'à m'appeler. Je peux encore contribuer dans n'importe quelle équipe, mais plus au Barça avec les jeunes qu'ils ont maintenant ». Un joli discours suivi d’effets, puisque ce vendredi soir, le FCB a officialisé le retour du latéral droit. « Un Culer de retour à la maison », a d'abord lancé le Barça sur les réseaux sociaux, avant d’en dire un peu plus sur l'incroyable come-back de l'international brésilien : « Le FC Barcelone et Dani Alves ont trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021/22. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022 ».

Sans club depuis son litige financier avec São Paulo, le joueur de 38 ans va donc s’offrir une dernière pige de luxe au Camp Nou. À noter que Dani Alves est la première recrue officielle de Xavi à Barcelone. Un transfert qui devrait ravir les supporters blaugrana, qui savent qu’Alves a marqué l’histoire du club, avec Xavi, Messi ou Iniesta, entre 2008 et 2016. Reste maintenant à savoir si l'Auriverde peut encore apporter un plus au FCB jusqu'à la Coupe du Monde 2022, le dernier grand objectif de l'ancien défenseur du PSG.