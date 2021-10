Le choc Daniel Alves, il se propose au Barça

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Alors qu’il sera libre de tout contrat en décembre prochain après une dernière pige à Sao Paulo, Daniel Alves a proposé ses services au FC Barcelone, le club où il a remporté de nombreux trophées, et notamment la Ligue des Champions.

À 38 ans, le latéral droit a toujours faim. Convoqué par Tite en septembre dernier, Dani Alves veut étendre sa carrière jusqu’en 2022, histoire de participer une dernière fois à la Coupe du Monde. Un challenge pour le moins ambitieux, mais tout à fait possible pour celui qui a remporté plus de 40 titres durant toute son aventure de footballeur. Passé par Séville (2002-2008), le Barça (2008-2016), la Juventus (2016-2017) ou le PSG (2017-2019), le défenseur brésilien sort de deux saisons à Sao Paulo. Désormais en quête d’un dernier challenge, Dani Alves rêve d’effectuer son retour… à Barcelone.

« Je peux encore contribuer dans n'importe quelle équipe »

« Si le Barça pense avoir besoin de moi, ils n'ont qu'à m'appeler. Je peux encore contribuer dans n'importe quelle équipe, mais plus au Barça avec les jeunes qu'ils ont maintenant », a simplement lancé le latéral dans le média espagnol Sport. Avec cette déclaration, Alves propose donc clairement ses services à Barcelone. Cinq ans après son départ du Camp Nou, le grand ami de Lionel Messi est donc prêt à quitter son cocon brésilien pour retourner à Barcelone. Si son éventuelle signature en janvier prochain se ferait à un « faible coût », sachant qu’il va quitter Sao Paulo en décembre, son come-back ne semble pas d'actualité en Catalogne. En effet, selon les médias locaux, « la mission est presque impossible ». D’après Marca, « une nouvelle relation entre le Barça et Dani Alves semble plus que compliquée ».

Dani Alves : « Si le Barça pense qu'il a besoin de moi, il n'a qu'à m'appeler. Je peux toujours être utile… » (Sport) pic.twitter.com/FwwV5PtwKG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 16, 2021

Pourtant, Alves n’a laissé que de bons souvenirs au FCB, là où il a remporté 23 de ses 43 trophées, avec notamment trois fois la Ligue des Champions. Reste maintenant à connaître l’avis de Joan Laporta sur ce sujet. Président du Barça, le dirigeant espagnol connaît bien Dani Alves pour l’avoir eu sous ses ordres durant le passage du défenseur au Camp Nou. En tout cas, la question peut se poser dans l’esprit de Laporta, qui sait qu’Alves apporterait un vrai plus dans l’effectif de Ronald Koeman en termes d'expérience et de leadership. Après, reste à savoir si Alves a encore le niveau pour évoluer en Liga et en C1. Car si le Barça recrute lors du prochain marché des transferts, ce sera pour renforcer son équipe après une première partie de saison compliquée. Quoi qu’il en soit, depuis le départ de Dani Alves en 2016, le Barça n’a pas retrouvé un top player au poste de latéral droit, que ce soit avec Sergi Roberto ou Dest...