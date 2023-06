Neymar prêté au Barça, une gifle pour Xavi ‍!

Surpris par la rumeur, Xavi avait fermé la porte au retour de Neymar au FC Barcelone. L’entraîneur du Barça n’est pas intéressé et privilégie d’autres postes à renforcer. Mais dans son dos, ses dirigeants travaillent pour obtenir le prêt du milieu offensif sous contrat au Paris Saint-Germain.

La situation de Neymar pourrait bien évoluer dans les prochaines semaines. De nouveau poussé vers la sortie, le milieu offensif du Paris Saint-Germain va voir débarquer Luis Enrique, un entraîneur qu’il connaît bien après leur passage réussi au FC Barcelone. Il ne serait pas étonnant d’apprendre que le coach espagnol s’oppose à son départ. Avant de connaître l’identité du successeur de Christophe Galtier, Neymar a pourtant ouvert la porte à sa sortie.

🚨💣 | INFO BarçaTimes & @Shlugassi about Neymar rumours: There are VERY LOW chances of his return, but after Messi's transfer to Miami, someone in Barça board had contacted PSG to enquire about a possible loan deal. #fcblive



MORE IN THREAD ⬇👀 pic.twitter.com/SpNUFY881f