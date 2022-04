Modric aussi fort que Xavi et Iniesta, polémique en Espagne

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Auteur d’une énorme carrière avec le Real Madrid et la Croatie, Luka Modric fait partie des plus grands milieux de terrain de l’histoire. Au même titre que Xavi ou Iniesta ? Slaven Bilic le pense sincèrement.

Cette semaine, face à Manchester City, Luka Modric jouera une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions sous le maillot du Real Madrid. Une habitude pour celui qui a déjà remporté quatre fois la coupe aux grandes oreilles en 2014, 2016, 2017 et 2018. C’est d’ailleurs grâce à cette compétition et au joli parcours de la Croatie à la Coupe du Monde 2018 que le milieu de terrain a gagné le Ballon d’Or, cassant ainsi l'hégémonie du duo Messi - Cristiano Ronaldo, vainqueur de 12 des 13 dernières éditions. Un exploit qui a fait rentrer Modric dans la légende, lui qui réalise une carrière exceptionnelle, toute aussi belle que celle de dieux vivants en Espagne comme Xavi ou Iniesta. C’est en tout cas l’avis de Slaven Bilic, qui a découvert Modric à l'Inter Zapresic il y a presque vingt ans maintenant.

« Il a prouvé à tout le monde qu'il était aussi bon qu'eux »

"Quizás tú no eres mejor que Xavi o que Iniesta, pero estás en su Liga. No son mejores que tú", le dijo a @lukamodric10. "Y demostró a todo el mundo que era tan bueno como ellos" https://t.co/fE8Z1kOs4h pic.twitter.com/4SIwUd7RQt — MARCA (@marca) April 24, 2022

« Je l'ai vu conquérir le monde du football. Je mentirais si je disais qu'au moment où je l’ai découvert en 2004, je savais qu’il allait gagner un Ballon d'Or, être au Real Madrid pendant dix ans, être le meilleur milieu de terrain de la dernière décennie, ou du moins le plus complet. Oui, on pouvait dire qu'il était prêt à être l'un des meilleurs joueurs croates de l'histoire. Je me souviens qu'en 2006, avant la Coupe du Monde, il était sur un terrain de foot en Autriche parce qu'on jouait contre eux et avant le match je lui ai dit que même si c'était un grand tournoi pour lui, il devait se faire confiance et avoir courage. Je lui ai dit : "Peut-être que tu n'es pas meilleur que Xavi ou Iniesta, mais tu es dans leur ligue, ils ne sont pas meilleurs que toi". Je me souviens de l'expression de son visage, il était excité et reconnaissant. Il a prouvé à tout le monde qu'il était aussi bon qu'eux. Dans l'équipe nationale, il est devenu un leader absolu. Ces dernières années, au Real Madrid, j'ai vu le vrai Modric. C'est lui qui porte le poids et qui donne l'équilibre à l'équipe. Il dicte le temps du jeu avec sa qualité et son caractère. Pour moi, c'est un leader absolu au Real Madrid. Vous n'avez pas besoin d'être de la maison, mais vous devez comprendre et vous identifier à un club comme le Real Madrid. Et il le fait parfaitement », a lancé, sur Marca, l’ancien sélectionneur de la Croatie, qui sait que Modric a encore quelques belles années devant lui, sachant qu’il va bientôt prolonger au Real Madrid. Des propos qui ont en tout cas fait réagir, notamment les supporters du Real et du Barça, encore une fois opposés sur le classement de Modric au niveau des légendes Xavi et Iniesta.