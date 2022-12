N'Golo Kanté au Barça, c'est la magie du mercato

Dans : Liga.

Bien qu'actuellement blessé et loin du Qatar, N'Golo Kanté reste le milieu de terrain français le plus scruté par l'Europe. C'est d'autant plus vrai qu'il est en fin de contrat avec Chelsea en juin prochain. Le FC Barcelone s'active pour le recruter et a peut-être déjà fait le plus dur.

La réussite de l'Equipe de France au Qatar et notamment du duo Aurélien Tchouaméni-Adrien Rabiot au milieu ferait presque oublier un indispensable du vestiaire bleu. Jusqu'à il y a peu de temps, personne ne voyait Didier Deschamps gagner quoi que ce soit sans N'Golo Kanté dans le onze de base. A 100% de ses moyens, le petit milieu de Chelsea n'a que peu d'équivalents dans le monde. Actuellement en train de se remettre d'une opération aux ischio-jambiers, Kanté peut mesurer sa popularité toujours très forte sur le marché des transferts européen.

Kanté dit oui au Barça, le contrat déjà en préparation

C'est notamment le cas du FC Barcelone, lequel veut muscler son entrejeu pour les saisons à venir. Les Catalans font le forcing pour Kanté surtout que le Français arrive en fin de contrat à Chelsea. Selon le quotidien catalan Sport, ce dossier est jouable car Kanté ne souhaite pas prolonger avec les Blues et préfère même quitter la Premier League. Le Barça aurait déjà réussi à le séduire pour l'été prochain et à obtenir son accord tacite.

Les Blaugranas espèrent récupérer un joueur en pleine forme, bien remis de ses soucis physiques et de son opération aux ischio-jambiers. Selon Sport, « Xavi aime Kanté qui peut fournir physique et expérience à une zone du terrain dominée par les plus jeunes joueurs de l'équipe ». Reste à finaliser le contrat sur le plan financier. Limités en terme de salaire par la Liga, les Blaugranas doivent se montrer malin pour Kanté alors que ce dernier touchait un bon pactole à Londres. Son futur contrat barcelonais prévoirait un salaire fixe limité mais couplé à des bonus de performances et de titres. De quoi convaincre définitivement Kanté qui pourrait s'engager dès janvier prochain. En cas d'échec, le Barça a coché deux autres noms dans ce secteur de jeu : Jorginho et Ilkay Gundogan mais il espère conclure avec Kanté pour réaliser un fameux coup, au nez et à la barbe de concurrents comme le PSG.