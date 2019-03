Mourinho au Real Madrid, le come-back se prépare

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après la stabilité et la gagne instaurée par le règne de Zinedine Zidane, le Real Madrid déchante assez logiquement.

Outre l’entraineur français, c’est aussi la superstar du club, Cristiano Ronaldo, qui a décampé l’été dernier, laissant derrière lui un effectif entièrement basé et dépendant du Portugais. Julen Lopetegui en a déjà fait les frais, et Santiago Solari ne risque pas de durer beaucoup plus longtemps. A Madrid, l’arrivée d’un grand entraineur ne fait plus aucun doute, et le nom de José Mourinho a déjà été murmuré. Et cela pourrait bien aller jusqu’au bout selon Ramon Calderon, persuadé que la Maison Blanche va reprendre le Portugais.

« J'ai la sensation, et un peu plus, que Mourinho sera sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. J'en suis certain de son retour. Il (Florentino Pérez) a déjà essayé de le faire revenir il y a quelques mois. C'est l'unique entraîneur qu'il respecte. Il impose son autorité aux joueurs, il impose son autorité à la presse. Il lui a déjà fait confiance. Je suis certain qu'il sera là la saison prochaine », a assuré, sur les réseaux sociaux et dans le quotidien AS, l’ancien président du Real Madrid. Une sensation qui pourrait bien provoquer un malaise chez les Socios, qui avaient complètement lâché le « Special One », véritable roi de la provocation gratuite à la fin de son passage au Real Madrid en 2013.