Barcelone : Messi répond à cette critique persistante

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ce vendredi, Lionel Messi a reçu quasiment à domicile le trophée du Soulier d’Or, qui revient au meilleur buteur européen de la saison.

En 2016-17, l’Argentin a trouvé le chemin des filets à 37 reprises en championnat d’Espagne, remportant ce célèbre Soulier d’Or pour la quatrième fois de sa carrière. Une habitude pour un joueur qui enfile les buts comme des perles, et est éternellement comparé à Cristiano Ronaldo, qui a lui aussi quatre Souliers d’Or. Quand il s’agit d’évoquer les deux joueurs, il est souvent annoncé que CR7 doit son incroyable réussite à sa rage de vaincre et ses heures de travail, pendant que le Barcelonais se repose plus sur son talent inné. Un Messi un peu trop facile, et donc moins travailleur et sur la pente descendante ? La Pulga a tenu à répondre à cette critique qui revient souvent depuis que le FC Barcelone ne parvient plus à briller en Ligue des Champions, et a fait savoir qu'il était encore plus fort qu'il y a quelques années, quand il dominait le football mondial sans ambiguité.

« J'ai eu la chance d'accumuler les buts et d'obtenir des trophées individuels. Mais je crois que oui, j'ai progressé. Comme j'ai progressé hors des terrains, je l'ai fait aussi sur le terrain. Je me suis amélioré et j'ai enrichi mon jeu avec de nouvelles choses. Je prends de plus en plus de plaisir chaque jour qui passe », a expliqué Messi, qui a reçu le trophée des mains du précédent vainqueur, à savoir Luis Suarez.