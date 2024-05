Messi accusé d'avoir voulu détourner l'argent de l'UEFA ‍!

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Un nouveau scandale financier va t-il ébranler le FC Barcelone et plus précisément ses anciens joueurs Lionel Messi et Gerard Piqué ? Selon des documents audio, les deux hommes ont voulu détourner l'argent offert par l'UEFA à l'Espagne pendant le Covid.

Si Lionel Messi a été irréprochable sur le terrain pendant sa carrière, on ne peut pas en dire autant hors des terrains. Sur le plan financier, la Pulga a véritablement une face sombre. En 2017, il a notamment été condamné par la justice espagnole pour fraude fiscale. Mais, les informations sorties ce mercredi à son encontre sont peut-être encore plus graves. Le média espagnol The Objective a jeté un pavé dans la mare. Preuves à l'appui, il a accusé Lionel Messi et Gerard Piqué d'avoir tenté de détourner les aides financières accordées par l'UEFA au championnat espagnol au début du Covid en 2020.

Rubiales, Ceferin, Messi et Piqué impliqués

On est alors en avril 2020, la pandémie s'est étendue à toute l'Europe, et le football européen s'est totalement arrêté comme tous les autres secteurs d'activité. Le FC Barcelone souffrait économiquement et il avait demandé à ses stars de renoncer à une grosse partie de leur salaire. Messi et Piqué n'auraient pas accepté cette situation, tentant de trouver un moyen de récupérer une partie de leur rémunération. Ils ont contacté Luis Rubiales, l'ancien président de la fédération espagnole, pour qu'il les aide. Le président déchu pour avoir embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso au mondial 2023 a demandé le soutien financier d'Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA.

Selon les révélations du média espagnol The Objective, Lionel Messi et Gerard Piqué auraient, durant la pandémie du Covid 19, demandé à Luis Rubiales de trouver une solution auprès d'Aleksander Ceferin pour compenser leurs pertes salariales. https://t.co/JDqKMqLimE pic.twitter.com/oYjQ4zQaPe — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 22, 2024

Des documents audio font état de ses demandes pour « utiliser les fonds de l’UEFA » pour la Liga en faveur des deux joueurs. « Ils (en référence à Piqué et Messi) m’ont clairement supplié que personne ne devait découvrir que nous parlons de cela, car si les gens l’apprenaient, ils nous tueraient. Je vous envoie cet audio avec un message de Leo Messi. C’est ma voix, mais son message », aurait indiqué Luis Rubiales à Aleksander Ceferin. Le Slovène a promis de se taire, précisant que « même son chien » ne serait pas mis au courant. Si cet argent n'a pas été donné à Messi et Piqué, les appels n'ont pas cessé par la suite. L'argent des droits TV des matchs européens était aussi visé selon The Objective. Une polémique et même une enquête judiciaire pourraient débuter en Espagne. Si précieux sur le terrain, Lionel Messi a été vraiment plus néfaste pour le Barça sur le plan financier.