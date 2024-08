Messi à Barcelone, Joan Laporta tient sa revanche

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Lors de l'été 2023, le FC Barcelone a échoué à faire revenir Lionel Messi au club. Cependant, le joueur argentin garde une place particulière dans le cœur des supporters catalans. Joan Laporta ne pense qu'à la Pulga pour lancer la nouvelle ère des Blaugranas.

Lionel Messi a peut-être passé plus de 15 ans en professionnel au FC Barcelone, son départ crée un manque chez les fidèles du club catalan. La légende argentine représente l'âge d'or du Barça, symbolisé par 4 succès en Ligue des champions et un jeu offensif emballant. Néanmoins, il est trop onéreux de faire revenir Messi à Barcelone. Joan Laporta a tenté le coup en 2023 après l'aventure de la Pulga au PSG. Mais, ce dernier a finalement dit non à son club de toujours pour miser sur la MLS et l'Inter Miami.

Messi à Barcelone en juin 2025 ?

Est-il envisageable de revoir Lionel Messi au Camp Nou un jour ? Oui, répond Joan Laporta. Le président catalan ambitionne même de ramener le joueur argentin dans moins d'un an selon le média argentin Tyc Sports. Que les amoureux du club catalan ne rêvent pas trop, aucun transfert n'aura lieu. Laporta veut organiser un match amical entre le FC Barcelone et l'Inter Miami dans le Camp Nou rénové.

Le but avoué est de convier Messi à l'inauguration de la nouvelle version du mythique stade barcelonais. Le meilleur moment pour organiser cette rencontre sera en juin 2025 à l'occasion du célèbre trophée Joan Gamper, le match de gala annuel du FC Barcelone. Le Barça aurait bien voulu rapatrier Messi dès le début d'année 2025 mais le calendrier très dense empêche cette possibilité. A voir désormais si les deux clubs vont se mettre d'accord. Mais, il serait anormal que le joueur le plus emblématique du Barça manque un moment aussi important que la réouverture du Camp Nou.