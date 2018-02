Mercato : Umtiti ne négocie plus avec le Barça pour sa prolongation

Dans : Liga, Foot Europeen.

En plein mercato, le FC Barcelone a non seulement conclu plusieurs opérations, mais il a aussi procédé à une vague de prolongations de contrat afin de conserver sur le long terme plusieurs de ses cadres. Toutefois, ce n’est pas encore le cas pour Samuel Umtiti, arrivé en 2016 et qui s’est déjà imposé comme un titulaire défensif difficilement discutable. Justement, ses progrès et sa jeunesse intéressent plusieurs clubs européens, surtout que sa clause libératoire actuelle, de 60 ME, est jugée largement abordable avec les nouveaux prix qui se pratiquent sur le marché des transferts.

C’est pour cela que le club catalan effectuait ces dernières semaines le forcing afin de le prolonger, l’augmenter, et de doubler cette clause libératoire qui a de quoi faire peur. Mais selon El Mundo Deportivo, ce ne sera pas le cas dans les prochains mois. En effet, les discussions se sont interrompues, même si ce n’est pas le signe d’une rupture. En effet, les deux parties se sont entendues sur le fait de reprendre le fil de la discussion l’été prochain, alors que l’ancien lyonnais a assuré qu’il était heureux à Barcelone et qu’il comptait bien prolonger en fin de compte. Néanmoins, il n’est pas certain que l’actuel leader de la Liga soit totalement rassuré, surtout quand les clubs anglais ont lâché 65 ME pour Aymeric Laporte, ou 80 ME pour Virgil Van Dijk rien que cet hiver…