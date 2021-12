Mercato : Mbappé et Haaland, le Real Madrid va tout casser !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid est bien décidé à frapper fort lors du prochain mercato estival en s’offrant Kylian Mbappé mais aussi Erling Haaland.

Choisir c’est renoncer mais vraisemblablement, le Real Madrid n’a aucunement l’intention de faire une croix sur Kylian Mbappé ou sur Erling Haaland. Alors que depuis plusieurs mois, la presse européenne explique que l’actuel leader de la Liga recrutera soit l’avant-centre du PSG, soit l’international norvégien du Borussia Dortmund, Marca annonce que le Real Madrid veut frapper un très gros coup en recrutant les deux attaquants de 23 ans. En effet, Florentino Pérez a confié en interne qu’il était confiant sur la capacité du Real Madrid à boucler la venue de Kylian Mbappé, libre à la fin de la saison en plus du transfert d’Erling Haaland. L’attaquant du Borussia Dortmund n’est pas en fin de contrat, mais une clause stipule qu’il pourrait partir pour -seulement- 75 millions d’euros à la fin de la saison en cours.

Le Real Madrid veut régner sur l'Europe pour longtemps

Manchester United, Chelsea ou encore le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont venus aux renseignements pour Erling Haaland mais selon Mino Raiola, la préférence de l’attaquant norvégien est de signer en Liga à la fin de la saison. Un bon point pour le Real Madrid, qui ne pourrait avoir qu’un concurrent sérieux dans ce dossier, le FC Barcelone. Reste que financièrement, le Real est bien plus en forme que le Barça. Le club merengue, qui n’a quasiment pas recruté depuis trois ans -en dehors d’Eduardo Camavinga, acheté pour 30 millions d’euros à Rennes-, dispose de liquidités qui lui permettent de caresser l’espoir de s’offrir l’infernal duo Haaland-Mbappé l’été prochain. Reste maintenant à voir comment Carlo Ancelotti pourrait articuler son attaque dans le cas où les deux stars du football mondial débarqueraient au Real Madrid. Car à l’heure actuelle, l’attaque des Merengue tourne déjà à plein régime avec un Karim Benzema à l’apogée de son art, un Vinicius Junior en progression fulgurante et un Eden Hazard enfin de retour de blessure. Les problèmes de riches seront peut-être plus importants que jamais au Real Madrid l’été prochain. Mais ce n’est pas le problème de Florentino Pérez…