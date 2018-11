Mercato : Le Real accusé d'avoir sous-estimé l'énorme Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Mercato, Serie A.

Cet été à la surprise générale, le Real Madrid a accepté de vendre Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, pour une somme supérieure à 100ME.

Un transfert important qui permettait assurément au club espagnol de lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato. Les noms de Kane, Hazard, Neymar ou encore Mbappé ont filtré. Mais finalement, personne n’est arrivé, si ce n’est l’attaquant lyonnais Mariano Diaz. Bien léger pour remplacer le meilleur joueur du monde. Une erreur de gestion que le Real paye cash en championnat, et qui était pourtant bien prévisible quand on connaît le talent hors-normes du Portugais, selon Fabio Capello.

« Ils payent cher le fait d’avoir pensé qu’ils pourraient continuer à avoir des résultats, même après le départ de Cristiano Ronaldo. Mais quand il était là, tout le monde avait peur de lui et cela avait pour effet de libérer ses coéquipiers. En plus, il créait le danger à n’importe quel moment. Mais je n’accorderais pas tant d’importance à la dernière défaite du Real en Liga (3-0 contre Eibar). Je m’attarderais sur ce qu’ils font de bien et ce qu’ils font de mal. Ils ne sont pas bons quand ils défendent dans leur surface, même si Courtois apporte un peu de sécurité » a expliqué l’ancien entraîneur du Real dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Heureusement, tout va bien pour le Real Madrid en Ligue des Champions puisque mardi soir, les hommes de Santiago Solari l’ont emporté 2-0 sur la pelouse de Rome.