Mercato : Haaland en attendant Mbappé, Madrid a un plan

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Si Kylian Mbappé reste la grande priorité du Real Madrid en cette fin de mercato estival, le club espagnol n’exclut pas de changer de cible au dernier moment pour tenter de recruter Erling Haaland.

Une attaque Mbappé - Haaland, vous en rêvez ? Le Real Madrid aussi ! Pour la saison 2022-2023, Florentino Perez n’a qu’un seul objectif : réunir les deux meilleurs joueurs de la nouvelle génération pour en faire l’attaque du futur sur la décennie à venir. Cette mission, le Real veut la faire en deux fois. Une première étape cet été, et la seconde en 2022. Le plan d’ici à la fin du mercato, c’est donc de recruter Kylian Mbappé. Malgré la venue de David Alaba, arrivé libre en provenance du Bayern Munich, le Real n’a toujours pas dépensé le moindre euro sur le marché des transferts cet été.

Disposant d’une enveloppe de 200 millions d’euros jusqu’à fin août, Madrid prévoit de passer rapidement à l’action pour Mbappé. Si le Français a sûrement envie d’aller au bout de son contrat au PSG, histoire de jouer une saison aux côtés de Leo Messi, la nouvelle star parisienne, le Real va faire une offre de plus de 150 ME pour tenter de convaincre le PSG de lâcher son champion du monde. En cas d’échec dans les négociations, sachant que Doha ne veut pas perdre Mbappé avant 2022, l’année de la Coupe du Monde au Qatar, le Real foncera alors sur Haaland dès cet été.

Haaland, le plan B du Real après Mbappé

Selon Marca, si le dossier Mbappé échoue dans les jours à venir, l’attaquant de Dortmund deviendra alors la nouvelle priorité absolue de la Maison Blanche. Un dossier qui ne sera pas plus facile que celui du Français, car le Borussia ne voudra pas lâcher sa pépite pour moins de 100 ME. Mais sachant qu’Haaland aura une clause de départ allant de 75 à 90 ME en 2022, le BvB pourrait bien céder plus tôt que prévu, surtout si Haaland demande à partir au Real. En tout cas, le clan Haaland, composé du père Alf-Inge et de l'agent Mino Raiola, est en contact régulier avec la direction du Real depuis leur rencontre en avril dernier. Pour rappel, lors d’une réunion à Valdebebas avec José Ángel Sánchez et Juni Calafat, Florentino Perez avait affirmé à Haaland sa volonté de le recruter un jour. Dès cette saison ou en 2022 ? Tout dépendra finalement de Mbappé...