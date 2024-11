Mbappé reçoit une déclaration d’amour en plein anniversaire

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a recruté Kylian Mbappé il y a 100 jours de cela. Et malgré des débuts compliqués, le club de la capitale a fait savoir sa confiance absolue en la réussite du Français dans ses rangs.

Vivement la fin de l’année 2024 pour Kylian Mbappé. Mis de côté au PSG quand il a annoncé qu’il ne prolongerait pas, l’attaquant français a pioché dans la deuxième partie de saison dernière, avant de se planter dans les grandes largeurs à l’Euro. Son transfert au Real Madrid aurait pu le relancer, et aurait même du, mais il n’a clairement pas trouvé son rythme, entre petits pépins physiques, maladresse, défaites embarrassantes et relation compliquée avec l’équipe de France. La tendance est mauvaise et même sa cote d’amour si élevée en France pendant des années, est en chute libre en raison d’une communication beaucoup moins maitrisée, et d’écarts malvenus.

100 jours difficiles, mais des joueurs meilleurs à venir

Malgré toutes ces turpitudes, Kylian Mbappé conserve toutefois la confiance du Real Madrid, qui a tenu à le faire savoir. En effet, si certaines sources affirment que le club merengue regrette d’avoir fait signer un joueur qui dérange l’ordre établi et n’est pas décisif pour le moment dans les matchs importants, la musiquer est bien différente en réalité, affirme Marca. Pour le quotidien madrilène, il est bon de souligner que ce jeudi 21 novembre est le 100e jour de Kylian Mbappé chez le champion d’Europe. Et dans les travées du club, la confiance est totale. « Nous sommes calmes, nous savons que c’est un immense joueur », ont fait savoir les dirigeants espagnols pour résumer la pensée générale au Real.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

La patience est donc de mise, mais l’attitude de Kylian Mbappé ne laisse aucune place au doute. A Bernabeu, on apprécie de voir que le Français a préféré se passer des Bleus pour se concentrer sur son retour en forme avec le Real. Les polémiques vont progressivement s’essouffler et le fait que le joueur se réfugie dans le travail démontre son envie de bien faire. Avec son talent et son abnégation, sa réussite ne fait aucun doute et il y aussi le fait que Carlo Ancelotti lui fasse aveuglément confiance qui permet au Real Madrid de se dire qu’il n’y a aucun doute possible : sa signature cet été reste une énorme opération et ce ne sont pas ces trois premiers mois manqués qui vont tout changer.