Liga ‍: Le Barça tombe contre la Real Sociedad

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

13e journée de Liga :

Reale Arena.

Real Sociedad - Barcelone : 1-0.

But : Becker (33e) pour la Real Sociedad.

À cause de cette première défaite depuis le mois de septembre, le Barça, privé de Lamine Yamal, blessé à une cheville, perd une partie de son avance sur le Real Madrid. Puisque les hommes d’Hansi Flick n’ont plus que six points d’avance sur les Merengue avec un match en plus. De quoi relancer le suspense dans la course au titre.