Mbappé le roi du business, le Real Madrid s'incline

Par Adrien Barbet

Même si son départ du Paris Saint-Germain n'a pas encore été officialisé, Kylian Mbappé est d'ores et déjà en train de négocier son contrat avec le Real Madrid. En Espagne, l'attaquant français a été prévenu qu'il allait devoir drastiquement baisser son salaire, mais le joueur a négocié pour conserver une grosse partie de ses droits à l'image. Un vrai jackpot.

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé mène une guerre personnelle afin d'être maître de son image, que ce soit avec l'équipe de France, le PSG ou probablement au Real Madrid, dans quelques mois. La presse espagnole affirme que le champion du monde ne va pas toucher le même salaire qu'à Paris. Les Merengue ont proposé une rémunération plus basse. Toutefois, El Chiringuito et AS, deux médias qui s'intéressent fortement à l'avenir de l'ancien prodige de l'AS Monaco, expliquent que malgré cette baisse significative de son salaire, Mbappé n'est pas forcément perdant dans le deal puisqu'il a négocié pour conserver 80% de ses droits à l'image au Real Madrid. Traditionnellement, le club madrilène et les joueurs se partagent à égalité. Mais comme Cristiano Ronaldo en 2009, le capitaine des Bleus veut garder une part plus importante.

Mbappé continue sa bataille sur les droits à l'image

D'après Forbes, cette stratégie pourrait permettre à Kylian Mbappé de gagner beaucoup d'argent puisque le joueur de 25 ans génère au moins 20 millions d'euros de droits à l'image chaque année. Un chiffre qui risque d'augmenter lorsqu'il rejoindra le club de la Maison Blanche, qui est l'un des plus populaires au monde. Kylian Mbappé a donc accepté de toucher un salaire plus bas mais récupère en contrepartie la quasi-totalité de ses droits à l'image. Une manière de compenser la perte salariale, tout en poursuivant la politique qu'il mène depuis de nombreux mois de pouvoir choisir l'utilisation de son image. Florentino Pérez devrait offrir un chèque similaire à celui que touchent les plus grosses stars de l'effectif, comme Jude Bellingham ou Vinicius Junior, mais le Français a trouvé un moyen de contourner ce problème pour continuer à figurer parmi les footballeurs les mieux payés de la planète