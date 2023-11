Mbappé ira à Madrid, cette star espagnole balance tout

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Contre toute attente, le Real Madrid a communiqué officiellement sur le cas Kylian Mbappé samedi. Le club espagnol dément négocier avec le joueur du PSG, mais cela fait sourire en Espagne.

Samedi, à l’heure du goûter, le Real Madrid a fait sursauter tout le monde en publiant un communiqué mettant les choses au point concernant Kylian Mbappé, alors que les choses semblaient calmes. « Compte tenu des informations récemment publiées par différents médias, dans lesquelles il y a des spéculations sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid CF tient à faire savoir que cette information est complètement fausse et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur qui appartient au PSG », précisait le club de Florentino Perez. Un texte court qui a évidemment été commenté, mais qui a surtout eu le mérite de faire sourire Josep Pedrerol. Pour le journaliste vedette espagnol, le Real Madrid n’a pas sorti ce communiqué au hasard et l’attaquant français du Paris Saint-Germain se rapproche bien des Merengue.

Dans l'édition dominicale d'El Chiringuito, Josep Pedrerol a confié son sentiment sur les raisons qui ont poussé le Real Madrid à sortir de son silence dans le dossier Mbappé. « Je félicite Madrid pour ce communiqué, et je le redis, Kylian Mbappé est désormais plus proche de signer qu’il y a quatre ans. Mais il faut faire les choses de la bonne manière afin que tout se passe bien et dans ce sens cette communication est opportuniste », a confié avec un grand sourire le journaliste espagnol, qui pense que Florentino Perez ne veut pas envenimer les choses avec le Paris Saint-Germain alors que le numéro 7 du PSG pourra négocier son avenir dès le 1er janvier. Et surtout, le président madrilène tient également à rassurer son vestiaire, puisque quelques heures avant le communiqué, AS affirmait que certains joueurs madrilènes étaient un peu agacés de voir que le Real Madrid était prêt à tout miser sur la signature de Mbappé. En réfutant être déjà lancé dans des négociations avec le joueur français, l'actuel deuxième de Liga calme un peu les choses en attendant que cela se déchaîne dès le passage à l'année 2024.

Dimanche soir, dans la foulée du triste 0-0 contre Vallecano, un journaliste d'El Chiringuito est allé interroger des supporters madrilènes à la sortie du stade, et une énorme majorité réclamait la signature de Kylian Mbappé la saison prochaine. Pour Florentino Perez, il n'y a plus réellement d'autre choix que de convaincre ce dernier de venir et de tourner le dos au Paris Saint-Germain, mais ce dossier est tellement pointu que le dirigeant madrilène doit prendre des pincettes pour ne pas se mettre en danger, notamment parce que Nasser Al-Khelaifi veille à ce que Madrid n'aille pas trop vite en besogne.