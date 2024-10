Mbappé et Vinicius, le Real fait rire à Barcelone

Dans : Liga.

Inclus parmi les tout meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé et Vinicius Junior devaient former un duo redoutable. Mais depuis le début de la saison, force est de constater que les deux attaquants du Real Madrid ont encore besoin de parfaire leurs automatismes. Pendant ce temps-là, leurs difficultés ne passent pas inaperçues en Catalogne.

Pour le Real Madrid, la première défaite de la saison n’a pas été sans conséquence. La presse espagnole a profité de l’exploit du LOSC (1-0) mercredi en Ligue des Champions pour souligner les faiblesses des Merengue dans le jeu. Il est vrai que la Maison Blanche semble souffrir du départ à la retraite de Toni Kroos. Et le secteur offensif dont on attendait tant rencontre des difficultés. Pendant que le FC Barcelone enchaîne les performances de bien meilleure qualité, les médias catalans savourent le contraste entre les deux rivaux.

Le quotidien Sport met l’accent sur les promesses non tenues par l’association entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. De nouveau associés pendant près de 70 minutes face à Villarreal (2-0) samedi, les deux stars n’ont montré aucune véritable connexion. Nos confrères constatent que le Français et le Brésilien, attirés par le couloir gauche, ont tendance à occuper la même zone, sans pour autant s’entendre sur les attaques placées. Leurs seuls éclairs se font de manière individuelle, à l’image du superbe but de Vinicius Junior.

Rodrygo victime du duo

D’ailleurs, Sport rappelle que cette réalisation de l’international auriverde intervient deux minutes après la sortie du Bondynois. Comme si le favori au prochain Ballon d’Or se sentait mieux sans l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Leur manque d’automatisme amuse chez les suiveurs du Barça. En revanche, la situation ne fait pas rire sur le banc madrilène où Rodrygo, pourtant auteur d’un bon début de saison, subit la préférence de l’entraîneur Carlo Ancelotti pour les deux intouchables.