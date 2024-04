Mbappé et le Real Madrid, il y a un gros doute

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après l’annonce de son départ en interne, Kylian Mbappé n’a rien confirmé aux médias. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain rejoindra bien le Real Madrid cet été. Mais les deux parties peinent à trouver le bon timing pour officialiser leur accord définitif.

Il n’y a plus aucun doute sur les intentions de Kylian Mbappé. Cet hiver, l’attaquant français a informé le Paris Saint-Germain qu’il partirait à la fin de son contrat cet été. L’ancien joueur de l’AS Monaco a choisi le Real Madrid pour la suite de sa carrière. Mais pour le moment, rien n’est encore officiel. Le capitaine des Bleus n’a pas confirmé ses plans de manière publique. Et pour cause, cette annonce ressemble à un véritable casse-tête pour Kylian Mbappé et la Maison Blanche.

L'annonce prévue avant l'Euro

Les deux parties n’ont toujours pas décidé du timing, croit savoir le média The Athletic. Dans l’idéal, Kylian Mbappé aimerait en finir avec ce feuilleton avant le début de l’Euro, afin de ne pas perturber l’équipe de France en Allemagne. On peut penser que le sélectionneur Didier Deschamps n’apprécierait pas de voir toutes les questions tourner autour de l’avenir de son attaquant pendant les conférences de presse. Mais d’un autre côté, le Parisien et ses futurs dirigeants refusent de communiquer leur accord avant la fin de leurs campagnes respectives en Ligue des Champions, compétition où une confrontation reste possible en finale.

Une élimination du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain pourrait-elle ouvrir la porte à une annonce avant le terme de l’exercice ? Dans tous les cas, le club dirigé par Florentino Pérez ne serait absolument pas inquiet. Aucun revirement de situation n’est à craindre étant donné la situation compliquée de Kylian Mbappé, très critiqué pour ses performances dans la capitale française où le coach Luis Enrique ne lui fait plus aucun cadeau.