Mbappé au Real, ce numéro fait fantasmer Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine, le Real Madrid devra faire sans Karim Benzema, parti en Arabie saoudite. Joselu fera l'intérim jusqu'à une possible arrivée de Kylian Mbappé à l'été 2024.

Le Real Madrid n'a pas connu la saison souhaitée... Le club merengue a failli en Liga et en Ligue des champions. Pour ne rien arranger, ce début de mercato a vu partir Karim Benzema en fin de contrat. Si Jude Bellingham est lui arrivé, le milieu de terrain anglais a du mal à cacher l'inquiétude des fans au sujet du secteur offensif. Car Joselu sera le seul à remplacer Benzema pour le moment. L'ancien de l'Espanyol a récupéré le numéro 14 et non le numéro 9 du Ballon d'Or 2022. Il n'en fallait pas plus pour interloquer la presse espagnole. Pour cette dernière, dont Mundo Deportivo, cela n'a rien anodin...

Mbappé, le Real Madrid a tout prévu ?

😉 ¡Pusimos a prueba a nuestros jugadores con los nuevos BMW XM! 😉

🚗 @BMWEspana #RethinkTheGame — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 21, 2023

Le média rappelle que le Real Madrid n'a jamais laissé ce numéro vacant depuis Alfredo Di Stefano. On se demande donc dans la capitale espagnole si le numéro 9 n'est pas tout réservé pour une arrivée prochaine de Kylian Mbappé. Mundo Deportivo rappelle que le crack français a un avenir très incertain au PSG, qui se cherche toujours un nouvel entraineur. Des échanges entre les deux hommes auront ensuite lieu pour connaitre le plan de guerre. Et dans un des scenarii possibles, un départ de Mbappé du PSG sera sur la table. L'été pourrait être très long au Real Madrid et le club merengue met tous les ingrédients de son côté pour séduire Mbappé, que ce soit cet été ou le prochain.

Le club madrilène se tient prêt à toutes les possibilités. En tout cas, il est acquis que le numéro 9 attend plus que jamais l'arrivée de l'ancien de Monaco, actuellement en vacances après une saison bien chargée. S'il souhaite aller au bout de son contrat (juin 2024) au PSG, Mbappé pourrait bien finir par être poussé dehors par sa direction, qui ne veut pas le laisser partir libre.