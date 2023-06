Real Madrid ‍: Joselu refuse de remplacer Benzema

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

L'annonce de la signature de Joselu ne fait pas forcément se lever les foules à Madrid, qui a été habitué à des noms plus ronflants. L'attaquant espagnol essaye de se faire petit alors qu'il est annoncé comme le remplaçant de Karim Benzema.

Le Real Madrid a beaucoup surpris ces derniers jours. Tout d’abord, aucun changement en vue ce qui concerne le poste d’entraineur, Carlo Ancelotti ne souffrira pas de cette saison décevante dans laquelle il n’a pas réussi à conserver la Ligue des Champions et a du s’incliner face au FC Barcelone en Liga. La Cassa Blanca n’est pas du genre à se contenter d’un succès en Coupe du Roi, mais l’entraineur italien a encore les commandes pendant un an, avant probablement de filer vers le Brésil en 2024. En attendant, le Real se renforce à l’image de la venue de Jude Bellingham, et celle officialisée encore plus récemment de Joselu. Le buteur miracle de la Roja, qui endosse le costume de super remplaçant avec sa sélection, est l’homme qui boucle le mercato du club de la capitale selon Florentino Pérez. Une sacrée pression, puisque cela veut dire qu’il aura pour mission de remplacer Karim Benzema en pointe, faute de l’arrivée d’un grand buteur comme Harry Kane, Erling Haaland ou Kylian Mbappé.

Le joueur arrivé en provenance de l’Espanyol Barcelone retrouve ainsi un club qu’il a connu dans sa jeunesse sans jamais s’y imposer, barré par Cristiano Ronaldo et… Karim Benzema. La perspective d’essayer de faire oublier ces légendes inquiète l’international espagnol de 33 ans, qui a tenu à calmer l’euphorie autour de son arrivée. « Benzema ? Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je suis là pour faire ma part de travail et profiter de cette nouvelle aventure. Tout le monde connait le niveau que Karim a pu montrer au Real. Moi je vais faire de mon mieux, car c’est le club de ma vie. C’est une fierté d’être ici », a livré l’attaquant espagnol en conférence de presse. Une façon de montrer qu’il ne veut pas non plus être sous la pression de Karim Benzema, surtout que les styles de jeu des deux joueurs sont totalement différents. Et même s’il n’est pas parti en très bons termes avec le Real, puisque le Français comme le club espagnol ne se suivent plus sur les réseaux sociaux, l’empreinte laissée par l’ancien lyonnais est énorme à Madrid.