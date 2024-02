Mbappé au Real, Al-Khelaïfi n'a encore rien décidé

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

À quelques jours du 1/8e de finale de la C1 aller entre le PSG et la Real Sociedad, tous les yeux sont presque rivés uniquement sur Kylian Mbappé qui est censé annoncer prochainement sa décision. Nasser al-Khelaïfi a même glissé son petit mot.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'interminable feuilleton ne prenne fin. Les médias français comme espagnols s'accordent pour affirmer que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain pour enfin rejoindre le Real Madrid. Le souhait de Florentino Pérez se réalisera. Mais pour le moment, l'attaquant de 25 ans est encore un joueur qui est sous contrat avec le club de la capitale, jusqu'en juin. De grandes échéances arrivent et l'officialisation de son départ fait patienter les fans du club de la Maison Blanche. À l'occasion du Congrès de l'UEFA, où il a notamment été réélu au Comité exécutif jusqu'en 2028, Nasser al-Khelaïfi continue de faire grimper la tension au sujet de l'avenir de Mbappé. « Au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira » a confié le président du PSG, absolument certain qu'il sera dans la confidence avant tout le monde même si l'ancien monégasque devait partir.

Nasser promet de dévoiler la décision de Mbappé

Qu'il reste ou qu'il parte, Nasser al-Khelaïfi reste ferme, il ne dévoilera rien pour le moment mais fait la promesse que le verdict tombera tôt ou tard, avec son aval. La direction parisienne attend peut-être le dénouement de cet exercice 2023/2024 avec un titre de champion de France à aller (encore) chercher, une Coupe de France à récupérer mais surtout une épopée en Ligue des Champions à réaliser. Paris doit affronter la Real Sociedad le mercredi 14 février en match aller des huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles. En fonction de résultat de la double confrontation face au club basque, la décision de Kylian Mbappé pourrait être dévoilée. Mais pour le moment, il est le seul à avoir les commandes de ce dossier, même si Nasser Al-Khelaïfi se plait à croire qu'il a encore son mot à dire.