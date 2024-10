Mbappé au bord du gouffre, « ‍c’est quelqu’un de fragile ‍»

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n'a pas caché, selon son entourage, son grand étonnement et sa détresse de se voir impliqué dans l'affaire de sa virée à Stockholm. Le joueur n'a plus la tête au football.

Les regards sont tournés sur Kylian Mbappé en France comme dans le reste de l’Europe, et ce n’est pas en raison de ses performances sportives. L’escapade à Stockholm a débouché sur une plainte à son encontre selon la presse suédoise, même si les représentants du joueur ont nié toute information à ce sujet, et que la police et la justice suédoises refusent de donner la moindre indication si ce n’est qu’une enquête est en cours.

Le timing de ce passage à Stockholm avait déjà surpris, notamment en raison de son forfait pour les matchs de l’équipe de France dans le même temps, et qu’il devait se concentrer sur son retour en forme au Real Madrid. Mais cette histoire démontre surtout aux yeux de Dominique Sévérac à quel point Kylian Mbappé n’a plus forcément toute la tête au football. Pour le journaliste du Parisien, interrogé sur La Chaîne L’Equipe, la période psychologique est difficile à vivre pour l’attaquant du Real Madrid, et cela fait déjà un bout de temps que cela dure.

Mbappé n'est pas un super-héros

« Mbappé a un caractère mélancolique, ce n’est pas du tout l’image de la force ou d’un super héros que l’on a tous vendus à un moment. C’est quelqu’un de fragile qui est sujet à dépression, il en a déjà faite en club par le passé. Pour moi, sa priorité ne peut pas être au foot car sa priorité est de se reconstruire. Le foot est-il toujours sa priorité ? Quand votre honneur et votre réputation sont en jeu, que vous soyez footballeur, journaliste ou chauffeur de taxi, je pense qu’il n’y a pas d’autre priorité que laver votre honneur. Comment on peut penser qu’il va jouer contre le FC Séville ou Gérone en étant un footballeur normal ? Il va maintenant être regardé comme un accusé », a livré le journaliste, persuadé que Kylian Mbappé ne sera plus regardé de la même façon, même si le Real Madrid et toute l’Espagne ont tendance à se ranger du côté du joueur merengue en attendant d’y voir clair dans cette affaire.