Mbappé a roulé Deschamps, le Real valide ouvertement

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Très attendu ce vendredi en conférence de presse, Carlo Ancelotti ne s’est pas mouillé dans l’affaire Kylian Mbappé. L’entraîneur du Real Madrid s’est surtout réjoui de la forme de son attaquant pendant cette trêve internationale.

Etant donné le contexte, Carlo Ancelotti s’était sûrement préparé. L’entraîneur du Real Madrid n’a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé qui, selon la presse suédoise, est visé par une plainte pour viol. Mais comme on pouvait s’y attendre, l’Italien a plutôt esquivé le sujet. « Si l'affaire peut l'affecter ? Je ne suis pas là pour parler de spéculations, a d’abord répondu le technicien. Je me concentre sur le travail. (…) Je parle avec les joueurs tous les jours. Pour le moment, ce qui sort sur Mbappé ce sont des spéculations et je ne le vois pas du tout affecté. Il est très excité à l’idée d’aider l’équipe. »

Ancelotti voit un nouveau Mbappé

Ne comptez pas non plus sur Carlo Ancelotti pour taper sur les doigts de son attaquant parti à Stockholm en pleine période d’indisponibilité. « Les jours de repos de Mbappé étaient prévus et ensuite chacun choisit ce qu'il veut faire, a défendu le coach madrilène. Il n’a pas besoin de demander l’autorisation à qui que ce soit. Moi, je suis allé à Londres pendant deux jours et je n’ai demandé la permission à personne. Je n’ai pas non plus une agence de voyage pour organiser les voyages des joueurs. »

⚪ Ancelotti: "Veo muy motivado a Mbappé. El parón le ha venido muy bien" pic.twitter.com/BQLl3a8If4 — MARCA (@marca) October 18, 2024

Loin d'être agacé, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain se satisfait de la gestion du Français. « Mbappé a profité de la trêve pour améliorer sa condition. Il est très bien et heureux, désireux de jouer demain (samedi, contre le Celta Vigo) et d’être important pour l’équipe. Ces 15 jours l’ont beaucoup aidé car maintenant c’est un joueur différent de celui qu’il était avant la trêve (…) Cette trêve était bienvenue pour lui, je le sens très bien. (…) Il est presque à 100%. Il est très bien. C'est un plaisir de le voir s'entraîner », s’est réjoui Carlo Ancelotti, fier du forfait polémique du capitaine tricolore.