Madrid ‍: Rodrygo envoie Mbappé et Haaland à la casse

Malgré le départ de Karim Benzema, le Real Madrid n'a pas recruté d'attaquant à la hauteur du talent du Français. Le club espagnol commence à se détacher de Mbappé et Haaland, grâce aux performances d'une star de l'équipe.

Avec le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid en 2018, c'est Karim Benzema qui a pris le rôle du leader offensif, avec une immense réussite. Le Français a quitté les Merengues l'été dernier et n'a été remplacé que par Joselu, un bon attaquant de la Liga mais clairement pas dans les mêmes standards de KB9. Avec la blessure de Vinicius Junior, le Real Madrid fait désormais confiance à Jude Bellingham pour inscrire des buts, mais aussi à Rodrygo. Après un début de saison complètement raté, le Brésilien a réalisé un excellent mois de novembre pour revenir à son meilleur niveau. À tel point qu'il a fait oublier Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Rodrygo fait oublier les meilleurs attaquants européens

C'est un secret de polichinelle, le Real Madrid rêve d'attirer Kylian Mbappé et Erling Haaland. Si possible en même temps. Pourtant, d'après les renseignements du quotidien AS, Florentino Perez est dorénavant satisfait des prestations de Rodrygo, lequel endosse parfaitement le rôle du leader offensif des Madrilènes. Avec la saison grandiose de Jude Bellingham et le retour de Vinicius Junior à la compétition en 2024, l'absence d'un grand attaquant comme Mbappé ou Haaland a donc été comblée par Rodrygo. A Madrid depuis 2019, le joueur de 22 ans continue de grandir et de prendre de plus en plus d'épaisseur au Real, où il est désormais un titulaire indiscutable. Le club espagnol ne regrette pas non plus d'avoir laissé filer Harry Kane au Bayern Munich. Il est toutefois peu probable que le Real Madrid ne revienne pas à la charge pour le Français ou le Norvégien lors du prochain mercato estival, en dépit de la superbe forme de Rodrygo.