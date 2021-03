Madrid : Gareth Bale atout n°1 de Zidane pour Mbappé ?

Dans : Liga.

Gareth Bale revient sur le devant de la scène avec Tottenham alors qu'il est toujours sous contrat avec le Real Madrid. Et si le Gallois était l'atout numéro 1 de Zinedine Zidane dans le dossier Mbappé.

Sérieusement secoué par José Mourinho il y a quelques semaines, le coach des Spurs n’étant pas loin de le renvoyer rapidement au Real Madrid, Gareth Bale semble peu à peu retrouver des couleurs. Buteur la semaine passée en Europa League lors de la facile victoire contre Wolfsberger, l’attaquant gallois a signé un doublé dimanche lors du succès de Tottenham face à Burnley. De quoi redonner le sourire à Gareth Bale…et aux dirigeants du Real Madrid. Car ce dernier, qui a encore 16 mois de contrat avec les Merengue, devra se trouver un club lors du prochain mercato, et son salaire de 30ME par an n’est pas avantage, Bale étant loin d’avoir le rendement attendu depuis bien longtemps. Autrement dit, du côté de la capitale espagnole on craignait de devoir aller jusqu’au bout avec le joueur gallois, ce qui représente une double perte financière, d’abord salariale, puis celle liée à son statut de joueur libre en 2022.

Gareth Bale se retrouve dans le dossier Mbappé

Et selon le Mundo Deportivo, du côté de Florentino Perez et de Zinedine Zidane on est clairement très heureux de voir Gareth Bale revenir dans le rythme du côté de Tottenham. Et si le président du Real Madrid et l’entraîneur français se réjouissent de cette situation, c’est qu’ils espèrent pouvoir vendre l’attaquant et se débarrasser de son salaire afin d’avoir une marge budgétaire supplémentaire pour recruter Kylian Mbappé. « A Madrid, on croise les doigts pour que cette bonne période de Bale ne soit pas une fleur d’un jour et au contraire va continuer. Car si c’est le cas, alors l’option MBappé peut prendre du volume pour l’été prochain (…) Si le Gallois continue ainsi, il sera plus facile pour la Maison Blanche de le vendre et donc d’avoir une marge de manoeuvre supplémentaire pour recruter Mbappé », explique le quotidien sportif. L'avenir de Kylian Mbappé se joue donc peut-être en Premier League, même si le champion du monde français peut tuer ces rumeurs en prolongeant au Paris Saint-Germain.