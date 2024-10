Madrid ‍: Carvajal, le bilan médical est catastrophique

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Sorti sur une civière samedi soir lors du match entre le Real Madrid et Villarreal, Dani Carvajal ne rejouera plus cette saison. Le communiqué médical de son club révèle une triple blessure.

Il ne faisait aucun doute samedi que le défenseur du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne était sérieusement blessé après un contact relativement anodin avec Yeremy Pino. D'ailleurs, dans la nuit, Dani Carvajal avait reconnu sur les réseaux sociaux que sa blessure était sérieuse, sans en dire plus, mais la réalité est encore pire. Ce dimanche matin, les Merengue ont publié un communiqué médical et le bilan est lourd. « Après les examens effectués sur notre joueur Dani Carvajal par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite. Il sera opéré dans les prochains jours », indique le club de Florentino Perez. Autrement dit, le joueur de 32 ans ne rejouera plus cette saison.