Luis Rubiales embarqué à sa descente d'avion pour répondre à la police

Par Claude Dautel

L'ancien président de la Fédération Espagnole de football a été accueilli par la police à sa descente d'avion au retour de République Dominicaine.

Luis Rubiales a toujours démenti avoir fui en République Dominicaine pour échapper aux perquisitions faites la semaine passée suite aux accusations le visant. Et ce mercredi, il a tenu promesse en rentrant en Espagne afin de se défendre. Pointé du doigt pour son attitude lors de la finale du Mondial féminin, puisqu'il avait embrassé de force Jenni Hermoso, et désormais accusé en plus de cette agression sexuelle d'avoir dissimulé de l'argent, l'ancien patron de la Fédération espagnole était attendu par les enquêteurs. Dès qu'il a posé le pied sur le sol espagnol, ce mercredi, les enquêteurs l'ont embarqué sans cependant l'avoir interpellé officiellement. Il s'agissait dans un premier temps de demander à Luis Rubiales de répondre à quelques questions liées à l'enquête. Après avoir témoigné devant la Guardia Civil, il a été remis de liberté en attendant d'autres convocations. Luis Rubiales a déjà annoncé qu'il avait de sérieux arguments à opposer aux différentes accusations.